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İtfaiye aracı gelin aracı oldu

İtfaiye eri Fatih Sucu kendi düğününe itfaiye kıyafeti giyerek katıldı.

DHA | 19.03.2019 - 16:25..
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Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Fatih Sucu, nişanlısı Elif Fırat Sucu ile dünyaevine girdi. Düğünde gelin aracı olarak itfaiye aracı kullanılırken, Fatih Sucu düğüne damatlık yerine itfaiye kıyafeti giyip, elindeki yangın söndürme hortumuyla katıldı.

İtfaiye aracı gelin aracı oldu

ARABAYI SÜSLEDİ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan itfaiyeciler yeni evlenecek olan mesai arkadaşlarına jest yaparak itfaiye öncü aracını gelin arabası olarak süsledi.

İtfaiye aracı ile Bolu merkeze bağlı Çampınar Köyü'nden hareket eden damat Fatih Sucu ve itfaiyeci arkadaşları Karaköy'e giderek gelini evinden alıp sirenler içerisinde şehir turu yaptı.

İtfaiye aracı gelin aracı oldu

ARKADAŞLARIYLA EĞLENDİ

Daha sonra Çampınar Köyü'nde düğün töreninin düzenleneceği alana gidildi. Damat Fatih Sucu, düğüne damatlık yerine itfaiyeci kıyafeti ile katılırken, elindeki yangın söndürme hortumuyla gece boyunca, eşi ve itfaiyeci arkadaşlarıyla eğlendi.

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