İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

Çin’in Guizhou eyaletinde sel suları felakete neden oldu. Sel suları araçları yamaçtan aşağı uçtu.

Giresun'da yaşayan 52 yaşındaki Zeynep Kara, üçüncü üniversitesinden de mezun oldu.

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Antalya'nın plajları atlı jandarma birliklerine emanet

Antalya'nın Kemer ilçesi sahillerinde ve ören yerlerinde devriye gezerek güvenliği sağlayan atlı jandarma timi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.