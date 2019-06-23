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İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

Rusya’da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen kedinin imdadına itfaiye ekipleri koştu.

DHA | 23.06.2019 - 10:36..
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Rusya'nın Izmaylovo bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangına gelen itfaiye ekipleri, yanan apartmanın içerisine girdi ve dumandan etkilenen kediyi bilinci kapalı halde buldu.

Kediyi merdiven boşluğuna çıkaran itfaiye ekipleri, hayvana oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yapmaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Yerel medya, kedinin veteriner kliniğine götürüldüğünü, itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sayesinde sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı ViDEO

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi kurtardı

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