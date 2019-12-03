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İtfaiye eri yanan eve girerek bir kadını kurtardı

İzmir'de bir evde çıkan yangının içinde kalan bir kadın, bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Erken müdahale için maskesiz eve giren itfaiye eri, dumandan etkilenerek bayıldı.

DHA | 03.12.2019 - 05:28..
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Yangın, gece yarısından sonra saat 01.00 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Akarcalı Mahallesi 1095.Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin zemin katında çıktı.

KADINI KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve saglık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese gelen itfaiye eri Mehmet Çağlar, yangının büyüdüğünü görünce evde bulunan Özgehan Gökçay'ı kurtarmak için zaman kaybetmemek için maskesiz alevlerin arasına daldı.

İtfaiye eri yanan eve girerek bir kadını kurtardı

DUMANDAN ETKİLENEREK BAYILDI

İtfaiye eri Çağlar'ın müdahalesi sonucunda, Gökçay son anda kurtarıldı. Gökçay'ı evden çıkartan itfaiye eri Çağlar, dumandan etkilenmesi nedeniyle sokakta bayıldı. Vücudunda 3. dereceden yanıklar bulunan Gökçay ve dumandan etkilenen itfaiye eri Çağlar ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye eri yanan eve girerek bir kadını kurtardı

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın sırasında evde yalnız bulunan Özgehan Gökçay'ın 5 yaşındaki kızı Nehir Gökçay'ın ise komşuda olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, evdeki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye eri yanan eve girerek bir kadını kurtardı

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