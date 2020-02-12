İtfaiyenin arama köpekleri hayat kurtarıyor

İzmir İtfaiyesi, göçük altında kalan ya da kaybolan canlıları bulmak için köpeklerin hassas koku alma duyularından yardım alıyor. Arama kurtarma köpekleri İzci, Asil ve Bety, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın bünyesindeki K9 Köpekli Arama Kurtarma Birimi'nde bulunuyor.

Bu birim geniş bir bölgeyi kısa sürede tarayarak, hayat kurtarmak ve zamana karşı yarışta avantaj sağlamakta önemli roller üstleniyor. Asil ve İzci, 22 Ocak’ta Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir İtfaiyesi’nin arama kurtarma ekibiyle bölgeye gitmişti.



EĞİTİM ÖZVERİ VE PLANLAMA ÖNEMLİ

Arama kurtarma köpekleri, Buca Toros’taki Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde sabah 08.00’de eğitime başlıyor. Sallanan zemin, tahta merdiven ve engelli parkurunun ardından köpekler, farklı felaket senaryolarına göre enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.

Bir arama kurtarma köpeğinin 18-20 ayda yetiştiğini belirten K9 biriminin şefi İbrahim Yıldız, farklı enkazlarla eğitimi çeşitlendirdiklerini ifade ediyor. Yıldız, "Eğitimi ne kadar zor planlarsanız gerçek olaylarda o kadar başarılı olursunuz. Doğru eğitim, iyi bir ekip ve iyi bir planlama başarıyı getirir." dedi.

KURTARMA KÖPEKLERİNİN SAYISI AZ

Yıldız, Türkiye’de arama kurtarma köpeklerinin sayısının az olduğunu ve bu sayının artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Asil’in eğitmeni Muhittin Çakar ise Asil’le gece gündüz birlikte olduklarını, aradaki bağı sağlamlaştırmak için zaman zaman Asil’i kendi evine dahi götürdüğünü belirtti. Bety’in eğitmeni Hakan Şengüler ise; köpek sevgisi nedeniyle bu işi yapmaya başladığını ifade etti.

KÖPEKLER AFAD SERTİFİKASINA SAHİP

Belçika Malinois cinsi İzci, Asil ve Bety, dünyanın her yanında arama kurtarma köpeği olarak görev yapabileceklerini gösteren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sertifikasına sahip. İzci 2019’un sonunda AFAD’ın düzenlediği yeterlilik sınavında Türkiye genelinde ikinci olmuş, 2017’deki sınavda ise birincilik almıştı.