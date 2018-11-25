taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2844
Euro
5.989
Altın
1223.11
Borsa
93003.27
Gram Altın
207.853

İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

Beyoğlu'ndan bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerinin kepenklerini keserek yangına müdahale etti.

DHA | 25.11.2018 - 08:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Beyoğlu Perşembe pazarı Tershane Caddesinde saat 07.15 sıralarında bir hırdavatçı dükkanında yaşanan yangında, yoldan geçen vatandaşlar bir iş yerinden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

KEPENKLER ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olduğunu görünce kepenkleri açmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipleri kepenkleri elektrikli testere ile kepenkleri kesmeye  çalıştı.

Kepenklerin bir bölümünü kesen itfaiye alevlere ulaştı. Dışarıdan hemen yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra iş yerine girip yangını tamamen söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken dükkandan maddi hasar meydana geldi.

İtfaiyenin kepenkle mücadelesi



İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

Hakkari’de aşiret usulü öğretmenler günü

51
Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sertleşiyor

Fransa'da akaryakıt zammı protestoları sertleşiyor

70
Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı yaşandı

22
Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

Rusya, Kırım’a askeri havalimanı inşa etti

8
Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

Karamollaoğlu: Bu ülkede yaşayan herkes şükretmeli

37
Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

Van merkezli 6 ilde PKK operasyonu

12
Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı bulundu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir