İtfaiyenin kepenkle mücadelesi

Beyoğlu Perşembe pazarı Tershane Caddesinde saat 07.15 sıralarında bir hırdavatçı dükkanında yaşanan yangında, yoldan geçen vatandaşlar bir iş yerinden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

KEPENKLER ELEKTRİKLİ TESTERE İLE KESİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olduğunu görünce kepenkleri açmaya çalıştı. Başarılı olamayan ekipleri kepenkleri elektrikli testere ile kepenkleri kesmeye çalıştı.

Kepenklerin bir bölümünü kesen itfaiye alevlere ulaştı. Dışarıdan hemen yangına müdahale eden ekipler bir süre sonra iş yerine girip yangını tamamen söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken dükkandan maddi hasar meydana geldi.