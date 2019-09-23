taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7248
Euro
6.2942
Altın
1523.46
Borsa
100020.65
Gram Altın
280.109
Bitcoin
56388.32

İtfaiyenin yavru kedi için 2 saat süren kurtarma operasyonu

Van'da kediyi kurtarmak için kazan dairesinin beton bölümünü kıran ekipler çabasında başarılı oldu.

İHA | 23.09.2019 - 18:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van’ın Erciş ilçesinde bir apartmanın kazan dairesinin tahliye borusuna giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik uğraşının ardından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sahilkent Mahallesi’nde bir apartmanın kazan dairesinden kedi sesinin gelmesi üzerine apartman sakinleri kazan dairesine indiler.

Tüm aramalarına rağmen kediyi bulamayan site sakinleri, sesin taban bölümünden geldiğini tespit ettiler. Site sakinleri, kediyi olduğu yerden çıkartamayınca Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliğinden yardım istediler.

BETON BÖLÜMÜ KIRDILAR

Kazan dairesine gelen ekipler, kedinin kurtarılması için önce beton bölümü kırdılar.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından plastik boru içinde mahsur kalan yavru kedi görevliler tarafından dikkatli bir şekilde çıkartıldı. Tahliye borusuna ne zaman girdiği belirlenemeyen yavru kedinin hayli bitkin olduğu gözlenirken, ekipler kediye mama verdikten sonra özgürlüğüne kavuşturdular.

İtfaiyenin yavru kedi için 2 saat süren kurtarma operasyonu

İtfaiyenin yavru kedi için 2 saat süren kurtarma operasyonu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Üniversitesi'nde tepki çeken malikane

Selçuk Üniversitesi'nde tepki çeken malikane

586
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son açıklama

141
Mahkeme salonunda TikTok videoları tepki çekti

Mahkeme salonunda TikTok videoları tepki çekti

472
Bakanlıktan çakar lamba yasağı

Bakanlıktan çakar lamba yasağı

242
IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

IMF heyetinin CHP ve İyi Parti ile görüşmesine tepki

447
İBB iş başvuruları için site kurdu

İBB iş başvuruları için site kurdu

454
Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

Sergey Şoygu: Sibirya'ya dönmek en büyük hayalim

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir