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İtirafçı eski öğretmen, FETÖ'nün PKK sempatisini anlattı

FETÖ soruşturmasında yakalandıktan sonra itirafçı olan eski öğretmen B.K., seçimlerde HDP'ye oy verilmesi için zorlandıklarını söyledi.

AA | 16.01.2020 - 12:40..
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15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi sonrası, FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi yakalandı. Yakalananlardan çoğu da itirafçı oldu.

FETÖ'den tutuklu olan Ali Rıza K.'nin dosyasında ifadesi yer alan eski öğretmen B.K., örgütle ilgili bilgi verdi.

"HDP'YE OY VERİLMESİ İÇİN ZORLANDIK"

İrfan kod adlı R.Ö'nün geldiğini ve sohbet vermeye başladığını ifade eden B.K., şu bilgileri paylaştı: "Benim de ara ara sohbet verdiğim oluyordu. Sohbetler genelde 3 kişiyle oluyordu. Daha fazla kişinin sohbete katılımı yasaktı. R.Ö., gizlilik ve güvelik açısından sayının az tutulacağını söylemişti hatta bu maksatla kod isim kullandık. Benim kod adım 'Tarık'tı. Bu sohbetler 2015 yılında da devam etti ancak toplasanız 10'u geçmezdi, çünkü özellikle 2014 yılında örgüt içinde PKK sempatizanlarının sayısı artmıştı. 2014 yılında sohbette HDP'ye yerel seçimlerde oy verilmesi için baskı uygulanmıştı. Bundan dolayı soğumaya başladım. 2015 genel seçimlerinde de hükümet tek başına iktidar olmasın diye HDP'ye oy vermemiz gerektiği 2014 seçimlerinde olduğu gibi yinelendi."

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