İlçelerde seçime itiraz süreci sona erdi

Samsun’da sosyal medya üzerinden kadınlara şantaj yaptığı iddia edilen şahıs buluşma yerinde polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Lige verilen arada oyuncularına izin veren Ersun Yanal tesislerde çalışmalarını sürdürdü. 8'de 8 yapma hedefine odaklanan Yanal, rakipleri analiz etti.

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Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.