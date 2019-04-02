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Yerel Seçim
İlçelerde seçime itiraz süreci sona erdi
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına itiraz etme süreci sona erdi.
Haber Merkezi | 02.04.2019 - 15:05..
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Yerel seçimlere yönelik, ilçe
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kurullarına
itiraz
süresi saat 15.00 itibariyle sona erdi.
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