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İTÜ Rektörü ile Akıncı arasında evlilik muhabbeti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve İTÜ Rektörü Ercan Kahya arasında kız tarafı erkek tarafı atışması yaşandı.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 17:42..
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İTÜ Rektörü ile Akıncı arasında evlilik muhabbeti

KKTC'de gerçekleştirilen bir açılış törenine katılan İTÜ Rektörü Ercan Kahya'nın espirisi, gündem oldu.

İTÜ Rektörü ile Akıncı arasında evlilik muhabbeti

"BİZ ERKEK TARAFIYIZ"

İTÜ Future Lab açılışına katılan ve konuşması sırasında iş birliğini evlilik olarak niteleyen  Kahya, “İki güçlü devletin iki güçlü kurumunun bir çatı altına gelmesi demek, bir şekilde evlenmesi demek. Ama biz erkek tarafıyız. İnşallah bu bir başlangıçtır.” dedi.

Mustafa Akıncı'dan 'iç güveyi' göndermesi İZLE

"SİZ İÇ GÜVEYSİ GELDİNİZ"

Kahya’nın bu sözleri üzerine kürsüye çıkan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ise   “Güzel bir evliliğe tanıklık yapıyoruz. Sayın Hocam ‘biz erkek tarafıyız'" dedi.

Akıncı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben onun bu esprisine, eğer yanlış anlamayacaksa bir espri ile karşılık vermek isterim. Bu evlilikte bir de diğer taraf var o da ev sahibi. Siz iç güveysi olarak geldiniz. Benim bildiğim, evliliklerde kadın-erkek eşitliği olur. Ama madem ki erkek tarafı diye kendinizi tanımlamak ihtiyacı duydunuz, diğer taraf da sizi iç güveysi olarak görür, biraz dikkat edilmesi lazım.” dedi.

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