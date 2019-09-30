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İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet talebi

Beyoğlu'nda Halit Ayar'ın öldürülmesiyle ilgili savcılık, 2 şüpheli hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Haber Merkezi | 30.09.2019 - 15:39..
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İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet talebi

7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar, yurt dışına gidecek yakın arkadaşına veda için İstiklal Caddesi'ne gitmişti.

Caddede bira aldırmak isteyen iki kişiyi reddedince bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kamerası görüntülerinin titizlikle incelenmesinin ardından olaya karıştığı tespit edilen Emrah Kurdal ile Emra Yaşar, Beyoğlu ve Fatih'teki adreslerinde gözaltına alınmıştı.

73 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağrılaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

İTÜ'lü gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı iZLE

İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet talebi

İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet talebi

(katilleri)

İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet talebi

(İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olmuştu)

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