Daha önce Gümüşhane ve Tuncelili öğrenciler, tasarladıkları yerli otomobilleri sergilemişlerdi. Öğrencilerin tasarımları hayli beğenilmişti. Bu kez de İTÜ'lü öğrenciler yerli tasarımlarını sergiledi.

PROJELER İLK KEZ SERGİLENDİ

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte buluşan öğrenci takımları; otonom araçlar, insansız hava araçları, model uydular, roket tasarımları, rov ve rover araçlar, güneş ve hidrojen enerjili araçlar ve deniz araçları projelerini sergiledi.

Etkinlikte, 2020 yılı yarışları için son hazırlıklarını yapan takımlar, yarışma öncesi birbirleriyle deneyimlerini paylaştı. Araçların sürüş gösterisi yaptığı etkinlikte, öğrenci takımlarının son teknolojik çalışmaları ilk kez sergilendi.

İTÜ'lü öğrenciler yerli araçlarını tanıttı VİDEO

ORGANİZASYON İLK KEZ DÜZENLENDİ

İTÜ Uzay Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve etkinlik sorumlusu Bahadır Onur Güdürü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Proje Takımları Tanıtım Günü'nün ilk defa düzenlendiğini söyledi.

İTÜ'de proje takımlarının 20 yıl önce oluşturulmaya başladığını ve gelişmiş bir proje takım kültürüne sahip olduğunu ifade eden Güdürü, 19 aktif proje takımları olduğunu, bir takımda 30 öğrenciye yakın aktif çalışan bulunduğunu aktardı.

''ARAÇLARIMIZ TAMAMEN YERLİ''

Takımları finansmanını ve yönetimini sağlayarak araçlarını tasarladıklarını ve ürettikleri araçlarla Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ettiklerini belirten Güdürü, şunları kaydetti: "Takımlarımız yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda liderliğe oynuyor. Takımlarımız otonom teknolojiler ve elektrikli araçlar üzerine yoğunlaşıyor. İnsansız kara ve hava araçlarımız ile su altı araçlarımız var. Birçok araca otonom teknolojiler geliştirmeye ve modern devre kartları tasarlamaya uğraşıyoruz. Takımlarımız elektronik ihtiyaçlarını kendileri tasarlıyor ve üretiyor. Yazılım ihtiyaçlarını kendileri gideriyor. Mekanik tasarımını ve üretimlerini gerçekleştiriyor. Proje takımlarımız tek başına küçük bir mühendislik firması."





TAMAMEN YERLİ İMKANLAR

Güdürü, üretilen projelerin yerli ve milli olduğuna dikkati çekerek, "Bu projelerde mekanik tasarım tamamen yerli ve burada üretiliyor. Elektronik devre kartlarını burada tasarlanıyor, üretiliyor ve diziliyor. Yazılımlar tasarlanıyor. Bunların hepsinin birleşmesinden oluşan bu araçlarımız da tamamen yerli imkanlarla üretiliyor." diye konuştu.

1 LİTRE BENZİNLE 310 KİLOMETRE

İTÜ Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Facilis Otomobil Takımı Kaptanı Erdem Çalışkan da takımın 2011'de kurulduğunu, Macaw 2 aracının da takımın ürettiği beşinci araç olduğunu söyledi.

Aracın bir litre benzinle 310 kilometre yol alabildiğini belirten Çalışkan, 4 zamanlı benzinli motora sahip aracın ağırlığının 40 kilogram ve karbonfiber monokok gövdesi olduğunu anlattı. Aracın elektronik sistemlerinin kendilerine ait olduğuna, motor kontrol ünitesini ise dışardan aldıklarına işaret eden Çalışkan, altıncı aracı yapmayı planladıklarını kaydetti.

''YERLİ MOTOR İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK''

Yeni aracın daha hafif ve sağlam olacağını vurgulayan Çalışkan, "Kompozit üretim konusunda atölyemizde çok ilerledik. Sponsorlarımızın sağladığı malzeme desteğiyle aracımızın gövdesini üretebiliyoruz. Bu yıl yeni motor projemiz var. Yerli ve milli motorumuzu üretmek için çalışmalara başladık. Takım olarak hedefimiz, sanayiye yetkin mühendisler kazandırmak ve yurt dışındaki yarışmalarda ülkemizi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nden yüzde 95'i yerli otomobil

Tuncelili öğrencilerin yaptığı otomobil