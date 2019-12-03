İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki binaların yıkımına başlandı

Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar için tahliye kararı verilmişti.
Tahliye kararı alınan binaların yıkımına devam ediliyor. Başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor.
DEPREMİN ARDINDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
İş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı. Fakültedeki binalar depremden sonra tahliye edilmişti İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.
Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor VİDEO