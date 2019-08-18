Ivana Sert, Ahmet Kaya şarkısı söyledi

Gösteri dünyasının önde gelen isimlerinden biri de stilist ve moda tasarımcısı Ivana Sert...

Ünlü modacı bu unvanlarının yanına şarkıcılığı da eklemek niyetinde...

Öyle ki geçtiğimiz günlerde bir single albüm çıkaran Sert, sahnelerde boy göstermeye de başladı.





AHMET KAYA'DAN SÖYLEDİ

Tatil yaptığı Bodrum'daki bir mekanda çıkan Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum gibi' gibi şarkısını söyledi. Sosyal medyada bu anların videosu paylaşılınca da Ivana Sert, eleştiri aldı.

İşte o performans:

İvana Sert, Ahmet Kaya'nın 'Kum gibi' şarkısını söyledi İZLE