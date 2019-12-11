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İvana Sert motorcu sevgilisinden ayrıldı

İvana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ilişkisini bitirdi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 17:59..
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Kariyerini şarkıcılık üzerine yoğunlaştıran ünlü modacı İvana Sert, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’yle ilişkisini bitirdi.

Dubai’de yaşayan ve vakit buldukça bir araya geldiği sevgilisi Tarhan Telli’den ayrıldığı ortaya çıkan Ivana Sert “Konuşmaya gerek yok oldu bitti” şeklinde konuştu.

Çiftin, dostça yollarını ayırdığı öğrenildi.

İvana Sert motorcu sevgilisinden ayrıldı

BÖYLE BAĞLILIK BAĞI OLMADI

Telli, geçtiğimiz ay bir röportajında, “Ben aşk adamı değildim ama ona aşık oldum. Bu yaşıma kadar hiçbir beraberliğimde böyle güçlü bir bağlılık olmadı” demişti.

Tarhan Telli ayrılık kararının ardından “İvana yürekli ve güçlü bir kadın. Her şeyden çok iyi bir anne. Ona hayatında başarılar dilerim “ dedi.

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