Ivana Sert ve Can Çelebi aşkı bitti

4 yıldır Can Çelebi'yle aşk yaşayan Ivana Sert, ayrıldıklarını açıkladı. Ivana “Aşk bitti. İhanet, kavga, skandal yok. Sessiz sedasız, güzel sona erdi” dedi.

"EVLİLİĞE TÖVBE ETTİM"

Can Çelebi ilişkileri sırasında Ivana Sert’e defalarca evlilik teklif etmişti. Sosyetik güzel “Evliliğe tövbe ettim” demişti.

"20 KEZ EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ"

Çünkü 7 yıl evli kaldığı Yurdal Sert’ten 2013’te olaylı bir şekilde boşanmıştı. Can Çelebi “Ivana’ya çok aşığım. 20 kez evlilik teklifinde bulundum ama kabul etmedi” demişti.