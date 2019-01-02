İvana Sert'in yeni yıla yalnız girmedi

Can Çelebi ile aşkı 15 gün önce biten İvana Sert’in, ayrılık acısı kısa sürdü.

Aşk hayatında hızlı olan Sert, hız kesmeden, gönlünü geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’ye kaptırdı. Çift, yeni yıla, Dubai’de birlikte girdi.

AŞK POZU

Sert, yılbaşı akşamı yaptığı paylaşımla da ayrılık acısını kısa sürede atlattığını gözler önüne serdi. Tarhan Telli ile aşk pozunu kalp emojisiyle Instagram'da paylaşıp, yeni ilişkisini ilan etti.

İVANA'YA EVLİLİK DEMEYİN

Sert, Can Çelebi ile 3 yıllık ilişkisini, evlilik baskısından bunaldığı iddiasıyla iki hafta önce bitirdi.