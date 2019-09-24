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Ivanka Trump'ın kıyafeti olay oldu

New York'taki BM Genel Kurulu'na katılan Ivanka Trump'ın, mavi gömleği toplantıya damga vurdu.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 15:16..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, New York’taki BM Genel Kurulu’na, Prada markasına ait 2 bin 130 dolarlık, yüksek bel, çiçek motifli şık bir beyaz etek ve üzerine de sade bir mavi gömlek kombiniyle gitti.

Trump, konuşma yapmaya giderken verdiği görüntüyle bakışları üzerine topladı.

Ivanka Trump'ın kıyafeti olay oldu

Ivanka Trump'ın kıyafeti olay oldu ViDEO

SÜTYENSİZ BM TOPLANTISINA KATILDI

Babasıyla birlikte iklim zirvesine katılan Ivanka, sahneye çıkarken tüm basın da Trump’ı çekmekle meşguldü. Ivanka Trump’ın sütyen takmaması, göğüs uçlarının gömlekten görünmesine neden oldu.

Ivanka Trump'ın kıyafeti olay oldu

Ivanka Trump'ın kıyafeti olay oldu

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