taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6926
Euro
6.3588
Altın
1425.27
Borsa
102660.71
Gram Altın
260.362

Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyada olay oldu

ABD kamuoyu, Ivanka Trump’ın kızına doğum günü hediyesi olarak aldığı köpeği sosyal medyada diline doladı. Köpek için "Nazi selamı verebiliyor mu?” denildi.

REUTERS | 23.07.2019 - 16:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, kızı için aldığı doğum günü hediyesi ile gündem yarattı.

'AİLEYE 4 AYAKLI BİR ÜYE EKLENDİ'

Ivanka Trump, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, ailelerine bu kez dört ayaklı yeni bir üye eklendiğini duyurdu. Trump, “Winter (Kış) ile tanışın, Arabella’nın gerçekleşen doğum günü hayali ve Kushner ailesinin en yeni üyesi.” dedi.

Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyada olay oldu

"NAZİ SELAMI VEREBİLİYOR MU?"

Duyuru sosyal medyada anında ses getirdi. Kimileri köpeğin ırkına taktı, kimileri de bu seçimin su katılmamış ‘beyaz üstünlüğü’nün işareti olduğunu savundu. Oyuncu Nancy Lee Grahn, “Ne kadar sevimli. Görüyorum ki kurtarmayı bırakıp doğrudan Ari besiciliğine gitmişsin. Oturup Nazi selamı verebiliyor mu?” diye yazdı.

Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyada olay oldu

"KÖPEK KAHVERENGİ OLSAYDI, KAFESE KOYAR MIYDIN?"

Kullanıcılar Donald Trump’ın ırkçılığına gönderme yapmayı da es geçmedi. Siyah oyuncu Yvette Nicole Brown ise, “Beyaz bir köpek olması güzel. Baban siyahlardan nefret ediyor.” ifadelerini kullandı. ​Trump’ın, Meksika sınırındaki çocuk göçmenleri ailelerinden ayırmasını hatırlatan liberal yazar Jon Zal, “Eğer kahverengi bir köpek olsaydı, onu kafese koyar mıydın?” diye sordu.

Ivanka Trump'ın köpeği sosyal medyada olay oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

'Türkiye'nin füzelerinin anahtarı ABD'de olacaktı'

147
İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

İngiltere'nin yeni başbakanı Boris Johnson oldu

127
Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

Fenerbahçe Elif Elmas'ı resmen açıkladı

129
İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

İstanbul'daki kaçak Suriyeliler hükümetin gündeminde

452
Foreign Policy'deki Türkiye analizi

Foreign Policy'deki Türkiye analizi

98
Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

Ehliyet kursu fiyatlarına yapılan zam başvuruları etkiledi

329
Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

Bodrum'da şezlong kiralama fiyatları uçtu

284
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir