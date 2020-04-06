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Ivermectin nedir

Parazit ilacı Ivermectin, sağlık sisteminde en güvenli ve etkili ilaçlar arasında bulunmaktadır.

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Ivermectin nedir

Koronavirüs ilacı için birçok ülke araştırmalarını sürdürürken, Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü Ivermectin ilacının salgına karşı etkili olduğunu saptadı.

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Ivermectin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Buna baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis dahildir.

Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Daha önce AIDS, dengue ateşi ve virüs kaynaklı hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır.

Ivermectin nedir

48 SAATTE KORONAYI ÖLDÜRÜYOR

Avustralya'nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, koronavirüsün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.

24 saatte koronavirüse ait RNA'yı büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor.

Ancak kesin bir tedavi için korona aşısının bulunması gerekiyor.

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