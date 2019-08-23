İyi bir ebeveyn olmanın sırları: Anne Baba Sihri

Anne baba olmak dünyanın hem en güzel duygusu hem de en zor işi. Üstlendiğiniz bu ağır sorumluluğu hafifletmenin yollarını bulabilseniz de ortaya çıkacak olan manzaraya bakıp doyamayacağınız bir deneyim. Unutmayın! “İyi anne baba olmak, iyi insan olmakla el ele yürüyor.” Özellikle ilk çocukta kendini gösteren iyi anne baba olma telaşı bana göre de bugünün dünyası için yerinde bir kaygı. Her şeyin en iyisinin istemek çağımızın hastalığı, öyle ki çocuklarımızın da en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Çocuk yetiştirmenin karmaşık matematik problemlerinden daha zor olduğu bu dönemde, kendimizi bir şekilde eğitmemiz gerekiyor. Peki, cebir için öğretmenler tutup okula gidiyorken çocuk yetiştirmek için neler yapıyoruz?

ANNE BABA SİHRİ

Yirmi yıllık aile terapisti olan Hedvig Montgomery’in kaleme aldığı Anne Baba Sihri, ‘‘Nasıl iyi birer ebeveyn olabiliriz?’’ sorusuna cevap veriyor. Gerektiğinde çatışmayı öğretmek, bir dedektif gibi davranacağınız anları bilmek, ipin ucunu ne zaman bırakacağınızı görmek, yaramazlığa müsaade etmek, sınırları ve yakınlığı belirlemek, bir adım geri çekilmek, boş tehditleri bırakıp işbirliği yapmak gibi gündelik sihirleri her yaşa uygun önerilerle açıklıyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Uyumlu, kendine güvenen, bağımsız ama aidiyet duygusu gelişmiş çocuklar yetiştirebilmek için öncelikle çocuğunuzu ve kendinizi daha iyi tanımanızın, birlikte bir biz yaratmanızın neden sihrin ön koşulu olduğunu gösteriyor Montgomery. Ve yeri geldiğinde kendi ailevi deneyimlerini açık yüreklilikle paylaşarak bu güvenli bağı nasıl inşa edebileceğinizi anlatıyor Anne Baba Sihri’nde. Çünkü bu bağ bir kez doğru kurulduğunda, yaşanacak bütün sıkıntılara, hastalıklara, uykusuz gecelere direnecek ve yaşam boyu çocuğunuzun yanında olacak.

Bir güzel haber daha; tüm bu çabaya değiyor.”





Anne Baba Sihri

Hedvig Montgomery

Domingo Yay.

S.: 320

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Sonay Karaman

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