İyi bir gece uykusu için ipuçları

İyi uyku, zihinsel ve fiziksel sağlığınızı doğrudan etkiler. Uyku; gündüz enerjinizi, üretkenliğinizi, duygusal dengenizi ve hatta kilonuzu ciddi şekilde etkileyebilir. Yine de birçoğumuz düzenli olarak geceleri iyi uyuyamıyor, ihtiyacımız olan uykuyu almak için mücadele ediyoruz. İyi bir gece uykusu almak, sabaha karşı saat 03.00'te uyanık olduğunuzda imkansız bir hedef gibi görünebilir, ancak uykunuzun kalitesi üzerinde muhtemelen tahmin ettiğinizden çok daha fazla kontrole sahip olabilirsiniz. Genellikle geceleri ne kadar iyi uyuduğunuza bağlı olarak uyku zorluklarının tedavisi, günlük hayatınızda bulunur.

Sağlıksız gündüz alışkanlıkları ve yaşam tarzı seçimleri sizi geceleri uyutmayabilir ve ruh halinizi, beyin ve kalp sağlığınızı, bağışıklık sisteminizi, zindelik durumunuzu ve kilonuzu olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak aşağıdaki ipuçlarını deneyerek, gece daha iyi uyumanın keyfini çıkarabilir, sağlığınızı iyileştirebilir ve gün içindeki geçmeyen yorgunluk hissinizi atabilirsiniz.

DOĞAL DENGEYE UYUN

Vücudunuzun doğal uyku-uyanıklık döngüsü veya sirkadiyen ritimle senkronize olmak, daha iyi uyumak için en önemli ipuçlarından biridir. Düzenli bir uyku programına devam ederseniz, uyku saatinizi sadece bir veya iki saat değiştirseniz bile daha fazla enerjik hissedeceksiniz.

Her gün aynı saatte uyumaya ve uyanmaya çalışın

Bu, vücudunuzun iç saatini ayarlamanıza ve uykunuzun kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Yorgun hissettiğiniz bir anı uyku zamanı seçin, böylece yatakta dönmeyin. Yeterince uyuyabiliyorsanız, alarm olmadan doğal olarak uyanmalısınız. Bir alarma ihtiyaç duyuyorsanız, daha erken yatmaya ihhtiyacınız olabilir.

Gündüz uykularına dikkat edin

Hafta sonu/hafta içi uyku programlarınız ne kadar farklı olursa, yaşayacağınız jetlag benzeri semptomlar o kadar kötü olur. Gündüzleri uyumak, uyku kaybını telafi etmek için iyi bir yol olsa da, gece uykuya dalmakta zorlanıyorsanız gündüz uykuları işleri daha da kötüleştirebilir. Gündüz uykularını 15 ila 20 dakika ile sınırlayın.

IŞIĞA DİKKAT EDİN

Melatonin, uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan ışığa maruz kalma ile kontrol edilen doğal olarak oluşan bir hormondur. Beyniniz karanlıkken daha fazla melatonin salgılar ve sizi daha fazla uyarır. Ancak modern yaşamın birçok yönü vücudunuzun melatonin üretimini ve sirkadiyen ritminizi değiştirebilir.

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