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'İyi' kolesterolü artıracak 8 besin

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), iyi kolesterol türüdür ve kalp sağlığı için oldukça önemlidir. Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, HDL oranını yükseltecek besinleri yazdı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 13:17..
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Kolesterolü düşündüğünüz zaman muhtemelen “kötü” veya "yüksek" olarak düşünürsünüz. Ancak, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu “iyi” bir kolesterol türü de var.

Yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), iyi kolesterol türüdür. Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kötü kolesterol türüdür ve kontrol altında tutmak istediğiniz türdür. HDL, LDL ve kanda taşınan bir tür yağ oan trigliseritler toplam kolesterol seviyelerini oluşturur.

HDL, vücuttaki kolesterol için bir elektrikli süpürge gibidir. Kanınızda sağlıklı seviyelerdeyken, atardamarlarınızdaki fazladan kolesterol ve plak birikimini giderir ve daha sonra karaciğerinize gönderir. Karaciğeriniz onu vücudunuzdan atar. Sonuçta bu, kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.

Peki, toplam kolesterolle ilişkili olarak HDL oranınızı yükseltmek için hangi yiyecekleri yemelisiniz?

'İyi' kolesterolü artıracak 8 besin

Yağlı balık

Yağlı balıklarda bulunan omega 3 yağ asitleri kandaki LDL oranını azaltır. Somon, orkinos, sardalya gibi yağlı balıkları haftada en az 2 gün tüketerek kandaki LDL oranlarını düşürebilirsiniz. Balık sevmiyorsanız omega 3 takviyeleri kullanabilirsiniz. Ama unutmayın ki takviyeler, besin yolu ile alınan omega 3'ün yerini tutmayabilir.

'İyi' kolesterolü artıracak 8 besin

Kuruyemiş

Badem, fındık, Antep fıstığı, yerfıstığı ve diğerleri de dahil olmak üzere kuruyemişler kalp sağlığını iyi yönde etkileyecek yağlarla doldurulur. Kuruyemilşler lif bakımından yüksektir ve bitki sterolleri denilen bir madde içerirler. Bitki sterolleri, kolesterol emilimini engeller.

Ara öğünlerinizde kuruyemiş tüketebilir veya ana öğünlerinize ekleyebilirsiniz. Dikkat edilecek en önemli nokta işlenmiş kuruyemişlerden uzak durmaktır.

Haberin devamı için KadınVeKadın 'İyi' kolesterolü artıracak 8 besin

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