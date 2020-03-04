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İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi

İdlib şehidinin cenazesini şova dönüştüren İyi Partili Aylin Cesur'a, kendi partisinin vekili sahip çıktı.

Haber Merkezi | 04.03.2020 - 09:14..
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İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi

Esad rejiminin hain saldırısında şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, pazar günü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEDE ŞOV YAPTI

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verdi ve ardından da ellerini açıp cemaatle birlikte dua etti.

Bu anları da kendi danışmanı tarafından kaydedildi.

İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi

İYİ PARTİ'DEN DESTEK GELDİ

Aylin Cesur'un cenazede sergilediği tavır ve giyim tarzı büyük tepki topladı. Yaşanan bu olayın ardından uzun süredir sessizliğini koruyan Cesur'a kendi partisinin vekili sahip çıktı.

Şehit cenazesinde fotoğraf çekinen İyi Partili vekil

"KENARDA DURMASI İÇİN Mİ MİLLETVEKİLİ YAPMIŞTINIZ"

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Isparta Milletvekilimiz Aylin Cesur’un namaz sonrası, protokole girerek, başını kapatarak dua etmesinin neresi yanlış? Kadın olması mı? Efendim beyaz ve şık giyinmiş! Dinen hükmü biliyor musunuz? Bu saldırıyı doğru ve adil bulmuyorum. Kenarda durması için mi milletvekili yapmıştınız?" sözleriyle eleştirenlere tepki gösterdi.

İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi

İyi Parti Aylin Cesur'a destek verdi

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