CHP ile İyi Parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'na, sandık başında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de destek verdiği bilinen bir gerçek. HDP'li siyasetçiler de bu ittifakı, özellikle seçim dönemlerinde açık açık dile getirmekten kaçınmadı.

Zaman zaman HDP'nin desteğinden rahatsız olduğunu dile getiren İyi Partililer, HDP konusunda tavır değiştirmeye başladı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Medyascope yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtladı.

İyi Parti: Her HDP'li PKK'lı değildir VİDEO

"HER HDP'Lİ PKK'LI DEĞİLDİR"

İyi Partili Ağıralioğlu'nun sözleri, HDP'lileri de mutlu edecek cinsten.

HDP'nin milyonlarca oy aldığını hatırlatan Ağıralioğlu, "Her PKK’lı HDP’lidir. Ben buna inanıyorum ama her HDP’li PKK’lı değildir. Devleti yöneten ciddiyet, her HDP’liye PKK’lı diyerek bu alanı terörize edemez. Orada PKK’lıların bunun üzerinden sisteme şarj etme alanını tıkar. Devlet böyle bir şey ama seçmen profili 6 milyonu bulmuş çeşitlilik içerisinde ya sana ya onlara sıkışmış seçmen içerisinde bir devletin diyeceği cümle değildir HDP eşittir PKK." dedi.