taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6545
Euro
6.36545
Altın
1292.605
Borsa
94441.1
Gram Altın
235.057

İyi Parti seçimlerdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyor

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde İyi Parti hiçbir il belediye başkanlığını kazanamadı. Parti, buna rağmen kendilerinin sonuçlarda baskın olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
İyi Parti seçimlerdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyor

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Bu seçimlerde yarışan partiler de toplantı yaparak seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Bu partilerden biri de Meral Akşener'in Genel Başkanlık yaptığı İyi Parti.

İL BELEDİYESİ KAZANAMADILAR

24 Haziran seçimlerinden önce kurulan ve ilk seçimi 24 Haziran olan İyi Parti, son iki seçimde CHP ile Millet İttifakı'nın içinde yer alarak, seçimlere girdi. Parti yerel seçimlerde hiçbir il belediye başkanlığını kazanamazken Türkiye genelinde yüzde 7.45 oy aldı.

İyi Parti seçimlerdeki rolünün büyük olduğunu düşünüyor


Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim öncesi Antalya'da ortak miting düzenledi.

BASKIN ROL OYNADIKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

İyi Parti Başkanlık Divanı geçtiğimiz gün yaptığı seçim değerlendirmesinde, CHP'ye büyükşehir kazandırmada etkin rol oynadıklarını ve baskın oldukları sonucuna vardı.

İktidar hedefiyle yola çıkan parti, seçimler sonrasında ise CHP'ye verilen katkıyı ve zafer olarak değerlendirerek başarı saydı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
21 ilde oylar yeniden sayılıyor

21 ilde oylar yeniden sayılıyor

157
Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

Borisov: Türkiye’nin S-400'den vazgeçeceğini düşünmüyoruz

83
ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

ABD yine tehdit dolu açıklamalar yaptı

108
HDP revizyon kararı aldı

HDP revizyon kararı aldı

33
Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

Trump, babasının Almanya'da doğduğunu savundu

24
ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

ABD Dışişleri'nin yeni sözcüsü Morgan Ortagus oldu

24
CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

CHP Sözcüsü: Sonuçta çok fazla değişiklik yok

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir