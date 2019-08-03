İyi Parti'de kurultay günü

Kurultay denince, akla gelen ilk parti yıllardır CHP.

Meral Akşener'in MHP'den ayrılarak kurduğu İyi Parti, CHP ile bu konuda yarışır hale geldi. Öyle ki; 2 yıllık sürede İyi Parti 4. kez kurultay heyecanına kapıldı.

İyi Parti'nin, "Bugün geleceğin ilk günü" temasıyla gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kurultayı çalışmalarına başlandı.

748 DELEGE KATILDI

Sabah saatlerinden itibaren delegelerin ve misafirlerin gelmeye başladığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne, Genel Başkan Meral Akşener saat 11.00'de giriş yaptı.

"Hapisse hapis, ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider” anonsuyla salona giren Akşener, partilileri selamladı.

Kurultayın açılışını yapan Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Cihan Paçacı, yeterli çoğunluğa ulaştıklarını belirterek, salonda 748 delegenin hazır olduğunu bildirdi.

YENİ DİVAN BAŞKANI

Paçacı'nın açılış konuşmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığı'na İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, oy birliği ile seçildi.

Bu arada kurultay başlamadan önce salonda, "Aramızda olamayan Adanalı bir İyiParti hayranı için geliyor" anonsuyla, Ferdi Tayfur’un "Muhtaç Etme Beni" şarkısı çalındı.

50 GİK ÜYESİ SEÇİLECEK

İyi Parti'nin olağanüstü kurultayında, mayıs ayında yapılan tüzük kurultayında alınan bazı kararların hayata geçirileceği belirtildi.

Kurultayda, ayrıca daha önce üye sayısı 80 olan ve 50’ye düşürülen Genel İdare Kurulu da çarşaf liste yöntemiyle belirlenecek.