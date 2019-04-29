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İyi Parti'de kurultay sesleri

Meral Akşener'i başarısızlıkla suçlayan muhalifler, kurultay çağrısı yaptı.

İHA | 29.04.2019 - 16:55..
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İyi Parti'de kurultay sesleri

Ankara'da İyi Parti Kurucular Kurulu üyelerinden oluşan partililer, İyi Parti Genel Merkezi'ne yönelik basın açıklaması yaptı.

"HİÇBİR BELEDİYEYİ KAZANAMADIK"

İyi Parti Kurucu İlçe Sekreteri olan Mustafa Özal yaptığı açıklamada, "31 Mart Yerel Seçimleri'nin üzerinden 1 aya yakın bir zaman geçmiş bulunmaktadır. Bu süreçte seçim sonuçlarına ilişkin analizler yapılmakta olup, seçime katılan siyasi partimiz, halkın verdiği yüzde 7,5 oy oranı ile 3. parti olmasına rağmen hiçbir Büyükşehir ve İl Belediye Başkanlığı kazanamamıştır.

İttifak görüşmelerinin sağlıklı bir istişareye dayanmadan yapılmasının yol açtığı bu durumun, İyi Parti'ye maliyeti ağır olmuştur." ifadelerini kullanıldı.

İyi Parti'de kurultay sesleri

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

Açıklamalarında, kurultayın yapılması gerektiğini ifade eden Özal, "Sağlıklı değerlendirmenin partimizin en yetkili karar organı olan Büyük Kurultay tarafından yapılması gerektiğini görüyoruz. Bu nedenle partimizin yetkili organlarınca en kısa sürede kurucu üst kurul delegelerimizle yapılacak olan olağanüstü kurultayın, toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz." diyerek açıklamalarına son verdi.

İyi Parti'de kurultay sesleri VİDEO


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