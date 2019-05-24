İYİ Parti'de tüzük kurultayı

İYİ Parti bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için hazılrıklarını sürdürürken, diğer yandan da kurultay çalışmaları yapıyor.

Parti ,25 Mayıs tarihinde tüzük için kurultay yapılacağını duyurdu.

Parti yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kurultayda, partide kadın kolları kurulmasına ilişkin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında alınan kararın tüzüğe işleneceğini belirtti.

Öte yandan kurultayda şu maddelerin ele alınması bekleniyor: - Uygulamada doğan aksaklıkları giderecek düzenlemeler yapılacak, - Kadın kolları kurulacak. Oluşturulacak kadın kollarının ve teşkilatlanma modeli belirlenecek, - Hazineden alınan yardımın, teşkilatlara dağıtılması için yöntem belirlenecek, - Genel İdare Kurulu (GİK)'nun sayısı 50 kişiye düşürülecek. - Genel Başkan, istemesi durumunda, GİK dışında parti üyesi olan 3 kişiye "Başkanlık Divanı"nda görev verebilecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e partinin bazı organlarına atama yapma yetkisi verilmesinin görüşülmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkan idari değişikliklerin hepsinin GİK'te değil, çok daha geniş bir katılımla kurultayda yapılmasını istedi. 'Orada gerekli şeyleri konuşur, tartışırız ve ona göre yaparız' dedi. Kurultay da bu sebeple yapılıyor".

Kurultayda, Hazine yardımının parti teşkilatlarına dağılımına yönelik değişikliklerin de gündeme geleceği öğrenildi.

1 BUÇUK YILDA 4 KURULTAY

İYİ Parti her ne kadar tüzük düzenlenmesi için kurultaya gidiyor, olağanüstü bir durum bulunmuyor olsa da kurulduğu tarih olan 25 Ekim 2017’den bu yana tam 4 kez kurultay gerçekleştirdi.

Aralarında Meral Akşener'in istifa edip yeniden başkan seçildiği olağanüstü kurultayın da bulunduğu bu listenin sonuna 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan tüzük kurultayı da eklendi.