İyi Parti'den şehir hastanelerine korona eleştirisi

Dünya üzerinde hızla yayılan öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucı 2 kişi ölürken vaka sayısı 191'e yükseldi.

TBMM'de vekiller bugün koronavirüs konulu oturumda bir araya gelerek salgına karşı alınacak tedbirleri görüştü.

ŞEHİR HASTANELERİ KORONA İLE MÜCADELEDE ENGELDİR

İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise kornavirüs dolayısıyla şehir hastanelerini eleştirdi.

Dervişoğlu şehir hastanelerin koronavirüsle mücadelede en büyük engel olduğunu belirterek "Değerli mileltvekilleri içinde bulunduğumuz bu sağlık sorunları sona erdiğinde gündeme getirilmesi gereken öncelikli konu da şehir hastanelerinin durumudur. Sorulacak soru şudur. Şehir hastaneleri koronavirüs gibi salgın hastalıklar için uygun bir model midir? Bugün İtalya'ya baktığımızda koronavirüsle savaşan hastanelerin diğer hastalıkları tedavi eden hastanelerden ayrıldığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki sağlık kurumlarının tek merkezde toplanması tedavilerin aksamasına neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rüyam dediği şehir hastaneleri koronavirüsle mücadelede önümüzdeki en büyük engeldir." ifadelerini kullandı.

İyi Parti şehir hastanelerini koronadan dolayı yetersiz buldu İZLE



