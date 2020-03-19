taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5427
Euro
7.0488
Altın
1472.01
Borsa
84469.11
Gram Altın
309.179
Bitcoin
38368.17

İyi Parti'den şehir hastanelerine korona eleştirisi

İyi Partili vekil Meclis'te yaptığı açıklamada korona ile mücadele kapsamından şehir hastanelerini engel olarak gördü.

Haber Merkezi | 19.03.2020 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Dünya üzerinde hızla yayılan öldürücü virüs koronanın Türkiye'ye de sıçraması sonucı 2 kişi ölürken vaka sayısı 191'e yükseldi.

TBMM'de vekiller bugün koronavirüs konulu oturumda bir araya gelerek salgına karşı alınacak tedbirleri görüştü.

ŞEHİR HASTANELERİ KORONA İLE MÜCADELEDE ENGELDİR

İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu ise kornavirüs dolayısıyla şehir hastanelerini eleştirdi.

Dervişoğlu şehir hastanelerin koronavirüsle mücadelede en büyük engel olduğunu belirterek "Değerli mileltvekilleri içinde bulunduğumuz bu sağlık sorunları sona erdiğinde gündeme getirilmesi gereken öncelikli konu da şehir hastanelerinin durumudur. Sorulacak soru şudur. Şehir hastaneleri koronavirüs gibi salgın hastalıklar için uygun bir model midir? Bugün İtalya'ya baktığımızda koronavirüsle savaşan hastanelerin diğer hastalıkları tedavi eden hastanelerden ayrıldığını görüyoruz. Bu da gösteriyor ki sağlık kurumlarının tek merkezde toplanması tedavilerin aksamasına neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rüyam dediği şehir hastaneleri koronavirüsle mücadelede önümüzdeki en büyük engeldir." ifadelerini kullandı.

İyi Parti'den şehir hastanelerine korona eleştirisi

İyi Parti şehir hastanelerini koronadan dolayı yetersiz buldu İZLE


İlginizi Çekebilir
Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Sultangazi'de, işletme imalathanesine denetim yapıldı.
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu yaptı
Gaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini koronadan koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi.
Marmaris'te sebze ve meyveler poşetlerde satılıyor
Koronavirüsün yayılması nedeniyle pazarlarda, sebze ve meyveler poşetlerde satılarak önlem alınmaya başlandı.
Ankara'da 103 suçtan aranan dolandırıcı yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 yıl hapis cezası bulunan zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
Korona vakalarının binlere ulaştığı iddasına düzeltme
805
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
Pınar Fidan Alevilere hakaret etti
331
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
Bakan Selçuk anlattı: Eğitimde neler olacak
90
ÖSYM 9 sınavı erteledi
ÖSYM 9 sınavı erteledi
49
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
Çin'de son 24 saatte 13 vaka tespit edildi
149
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
Korona vakalarının arttığını söyleyen doktora soruşturma
442
Cem Özdemir koronaya yakalandı
Cem Özdemir koronaya yakalandı
928
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir