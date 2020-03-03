İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları

Sosyal medyanın gündeminde İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur var.

İdlib'de şehit olan Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenazesine katılan Cesur, cenaze namazı sırasında cemaatin önüne geçerek fotoğraf çektirdi.

CENAZEYE GİDERKEN BU NE ŞIKLIK

Hem bu hamlesiyle hem de cenazeye giderken giydiği beyaz kürkü ve yaptığı makyajıyla tepkilerin hedefi haline gelen İyi Partili vekilin cenazede çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

ŞEHİT ANNESİYLE POZ VERDİ

Şehit annesinin büyük bir acı yaşadığı anlarda, İyi Partili Aylin Cesur yine poz verme peşindeydi.

Şehit cenazesinde fotoğraf çekinen İyi Partili vekil VİDEO