TBMM Genel Kurulu'nda 2019 bütçesi görüşmeleri devam ediyor.

Bugün bütçesi görüşülen kurumlardan biri de Devlet Su İşleri'ydi.

"MARMARAY'DA DEMİREL'İN İMZASI VAR"

İyi Parti adına söz alan Isparta Milletvekili Aylin Cesur dikkat çeken şu sözleri söyledi: "Başbakan olduğu dönemde -hemen akla gelen- Keban Barajı, Atatürk Barajı, Urfa Tüneli, GAP, Boğaz Köprüsü, İskenderun ve Ereğli Demir Çelik, Seydişehir Alüminyum Tesisi, Aliağa Petrokimya Tesisi, Ataş Rafinerisi, Tokat Almus, Kesikkaya, Keban, Altınapa gibi çok büyük yatırımlar var dakikalara sığdıramayacağım. O dönemde, Ambarlı Santrali hizmete açıldı mesela; Boğaz Tüp Geçidi, Bolu Tüneli, otoyol ve hızlı trenler dâhil Demirel’in projelerindendi. Ve çok övündüğünüz Marmarayın altında da kendisinin imzası var."

İyi Partili Cesur: Marmaray'da Demirel'in imzası var VİDEO



