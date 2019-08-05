İyi Partili eşinin yerine seçilen AK Partili kadın başkan

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen dün Adıyaman Besni'ye bağlı Suvarlı beldesi halkı sandık başına bir kez daha gitti.

Suvarlılılar ilk kez bir kadın belediye başkanını göreve getirirken; yeni seçilen başkan ile mazbatası iptal edilen başkanın karı-koca olması durumun ilginçliğini ortaya koyuyor.

AK PARTİ, MAZBATASI İPTAL EDİLEN BAŞKANIN EŞİNİ ADAY GÖSTERDİ

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İyi Parti Adayı Mikail Ağır 880 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 769 oy alan AK Parti adayı Memet Korkmaz seçimlerin ardından Mikail Ağır’ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle YSK’ya itirazda bulundu. YSK, Mikail Ağır’ın mazbatasını geri alarak belediye meclis üyeleri arasından Belediye Başkanının belirlenmesine karar verdi. Belediye meclis üyeleri de istifa edince YSK bu kez seçimlerin 4 Ağustos tarihinde yenilenmesine karar verdi.

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde İyi Parti’den Belediye Başkanı seçilen Mikail Ağır’ın eşi Gülfer Ağır’ı 4 Ağustos seçimlerinde aday gösterdi.

198 OY FARKLA KAZANDI

Üç adayın yarıştığı seçimlerde AK Parti adayı Gülfer Ağır, AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy alırken, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Mustafa Doğan 8 oy aldı. Gülfer Ağır en yakın rakibine 198 oy fark attı.





"HAKSIZLIĞA UĞRADIK"

Gülfer Ağır, eşinin sırtını yere getirmediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz, Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçluyuz. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz. Eliminden gelen hizmeti yapmaya hazırım. Beldemiz için yapılacak olan şeyler var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin başkanımdan bazı sözler aldık. Kadınlara yönelik halk eğitim kursları, spor salonları açacağım, kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerim var." diye konuştu.



