İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

TBMM Genel Kurulu'nda İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, memur olmak isteyen ancak mülakat engeline takılanların sesi oldu.

Ağıralioğlu, gençlerin Meclis'teki milletvekili odalarına gelerek bu sorunlarını anlattıklarını ve adam kayırma yüzünden devlete, vatana, millete bağlılıklarını kaybettiklerine dikkat çekti.

"GENÇLERİN GÖZYAŞLARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

İyi Partili vekil konuşmasında şunları söyledi; "Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarımız; her gün grup odalarımızda, milletvekili odalarımızda talepler, iş talepleriyle karşı karşıyayız. Bu iş taleplerinin arasında haksızlığa, gadre uğradığına dair hissiyatını gözyaşlarıyla buluşturmuş nice pırıl pırıl genç arkadaşımızın çığlıklarına da şahit olmaktayız. Mülakatta elenmiş olmaktan, gadre uğramış olmaktan, hakkı yendiğini düşünmüş olmaktan, devlete itimadı sarsılmış gencecik çocuklar görmekten biraz muzdaribiz. Yazılı sınavı geçmiş, mülakatta elenmiş, hakkı yendiğine dair kanaatini siyasi partinize hasımlığa döndürmüş bir dünya çığlığa şahit olmaktayım.

Yavuz Ağıralioğlu: Mülakatlardaki adaletsizlik VİDEO



95 ALAN YERİNE 75 ALAN TERCİH EDİLİRSE DEVLETE BAĞLILIK AZALIR

Bununla ilgili bir kriter oturtmazsak şayet, bizi, temsil ettiğimiz değerlerle beraber saygınlık alanı dışına çıkaracak bu gençlerimiz. Yani dine, imana, mukaddesata, vatana, millete, bayrağa, sadakate davet ettiğimiz gençlerimiz haklarının yendiğini düşündükleri bir yönetim marifetsizliğinin yüzünden devlete, millete sadakat duymamaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu mevzuda bir hassasiyet taşınması lazım. 93-95 almış çocuklarımız mülakatlarda elenip yerlerine siyasi taassupla, 73-75 almış çocuklarımız tercih edilince çocuklarımızın adalete olan saygısı, devlete olan hürmeti, devlete olan bağlılığı, vatana olan aidiyeti zayıflar.





YURT DIŞINA GİTMEMELERİ İÇİN LİYAKATLE İSTİHDAM EDELİM

Burada hak edeni hak ettiği yere getirmek, siyasetin herhâlde birinci vazifesidir. Bu mevzuda iktidar grubunu bir yıldır uyarıyoruz. Uyarmaktan imtina etmiyorum, böyle davranmaktan mutlu olmadığınızı biliyorum ama siyaset taassubu liyakatin önüne geçmemelidir. Bizim beyin göçü verdiğimiz gerçeğini hepimiz biliyorsunuz. Ülkemizde çocuklarımız zaten işsizlik yüzünden yeteri kadar hırpalanıyorlar, yeteri kadar memlekette hak ettikleri kıymeti bulamayacaklarına dair bir endişeyi taşıyorlar ve yurt dışına göçmeye, yırt dışına gitmeye karar vermiş durumdalar. Onları burada, memleketimizde tutabileceğimiz işlerin başında liyakatlerini istihdam etme imkânı geliyor, bu mevzuda hassasiyetinizi, vatana, millete sadakat ve namus borcununuz olduğunu hatırlatmayı vazife biliyorum ben de, söylüyorum."