İyi taksici kötü taksici

İstanbul Havalimanı'nda başkasına ait bir araçta taksi şoförü olarak çalışan 35 yaşındaki Cihan Ay, dün tarifeli uçakla Irak'ın Erbil şehrinden gelen makine mühendisi Hakan Gölkaya'yı aracına aldı.

Ablasının yanına giden Gölkaya'yı Üsküdar'a bırakan Ay, dönüşte müşterisinin çantasını arka koltukta unuttuğunu fark ederek, durumu hemen İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'a bildirdi.

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PARAYI TESLİM ETTİ

Çantasını unuttuğunu anlayan Gölkaya da havalimanı santralini arayarak, taksiciler kooperatifi yetkililerine ulaştı.

Hakan Gölkaya, çantasının bulunduğuna dair müjdeli haberini aldıktan sonra havalimanındaki kooperatif durağına geldi. İçinde 130 bin Türk Lirası değerindeki döviz ile bir adet dizüstü bilgisayar bulunan çantasını teslim alan Gölkaya, örnek davranışından dolayı Ay'ı tebrik etti.

TELEFONUNU UNUTAN TURİSTTEN PARA ALAN TAKSİCİ

İstanbul Yeni Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde taksiye binen erkek bir turist, Aksaray’a gitmek istediğini söyledi. Bir süre sonra gideceği yere varan turist, ödemesini yaparak taksiden indi.

Ancak cep telefonunu araçta unuttuğunu fark eden turist, çevredekilerinin yardımıyla başka bir telefondan taksiciye ulaştı. Taksiciye durumu anlatan turist, kendisini bıraktığı yere gelmesini cep telefonunu teslim etmesini istedi.

YAKINIM DEDİ 150 LİRA İSTEDİ

Yakınlarda olduğunu belirten taksici ise bir süre sonra turistin bulunduğu yere geldi. Ancak taksici iddiaya göre cep telefonunu geri vermek karşılığında turistten 150 lira istedi. Turistin parayı vermek istememesi üzerine taksici telefonu havalimanına götüreceğini söyledi.

Bunun üzerine turist mecburen taksiciye parayı vermek zorunda kaldı.



