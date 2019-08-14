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İyilik Pusulası Derneği Tanzanya'da su kuyusu açtı

Kurban Bayramı’nı vesile kılarak Tanzanya Mafya Adası'nda su kuyusu açan İyilik Pusulası Derneği, yardım bekleyen yürekleri sevindirdi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 21:38..
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Her yıl yaptıkları kurban kestirme, su kuyusu açtırma, yardım paketleri, gıda ve kıyafet gibi çalışmalarıyla dünyanın birçok yerinde Müslümanlara iyilik elini uzatan yardım gönüllülerinin bu yılki durağı Tanzanya oldu.

KURBAN’DA YÜREKLERE SU SERPİLDİ

İyilik Pusulası Derneği, Kurban Bayramı’nda, Mafya Adası’nda hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve on aylık bebeği Bedirhan Karakaya için su kuyusu açtı ve bu iki güzel insanın ismini ölümsüzleştirdi.

İyilik Pusulası Derneği Tanzanya'da su kuyusu açtı

"YÖNÜMÜZÜ DAİMA İYİLİĞE ÇEVİRDİK"

Dernek yöneticilerinden Hasan İyibildiren, “İyilik Pusulası Derneği olarak şehitlerimizin adını yaşatmak ve bir yudum suya hasret kalan Müslüman kardeşlerimizi sevindirmek için yönümüzü daima iyiliğe çevirdik.” sözleriyle duygularını ifade etti. Konya’dan yola çıkarak İyilik Pusulası’yla iyiliğe öncülük eden yardım gönüllerinin çalışmaları artarak devam edecek.

İyilik Pusulası Derneği Tanzanya'da su kuyusu açtı

İyilik Pusulası Derneği Tanzanya'da su kuyusu açtı

İyilik Pusulası Derneği Tanzanya'da su kuyusu açtı

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