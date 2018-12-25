taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2882
Euro
6.0411
Altın
1269.48
Borsa
91526.9
Gram Altın
215.919

İZBAN ek seferleri durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 dakikada bir sürdürülen İZBAN seferlerinin mahkeme kararıyla tamamen durdurulduğunu duyurdu.

AA | 25.12.2018 - 00:09..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
İZBAN ek seferleri durduruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kısıtlı bir hat ve zaman diliminde sürdürülen İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'de (İZBAN) seferlerin mahkeme kararıyla bugün tamamen durdurulduğunu bildirdi.

İZBAN ek seferleri durduruldu

SENDİKALAR İSTEDİ, MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Belediyeden yapılan açıklamada, İZBAN grevinin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla 24 dakikada bir sürdürülen İZBAN seferlerinin grevi gerçekleştiren sendikanın talebi üzerine mahkeme kararıyla tamamen durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Belediyenin tüm ulaşım birimleri, imkanlarıyla gerekli önlemleri alarak olası mağduriyetleri en aza indirmek için çalışmaktadır." denildi.

İZBAN ek seferleri durduruldu VİDEO

İZBAN ek seferleri durduruldu

10 ARALIK'TAN BERİ GREV VAR

Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanlığı, konulan ek seferlerin İZBAN'da başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

İZBAN ek seferleri durduruldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN ek seferleri durduruldu

İZBAN ek seferleri durduruldu

0
Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

Bakan Çavuşoğlu: Suriye'yi bölme planları suya düştü

0
Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

Kayıp işçiyi arkadaşı öldürdü

0
Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

Afganistan'da hükümet binasına saldırı: 29 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir