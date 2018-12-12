İZBAN hattına minibüs takviyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İZBAN grevi nedeniyle, yolcuların sorun yaşamaması için minibüslerin de, yolcu taşınmasına yönelik karar aldı.

3 YENİ MİNİBÜS HATTI

Buna göre İzmir’in Çiğli ilçesi ile Buca Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturuldu. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacak minibüslerin, güzergahları da belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, Çiğli- Şirinyer hattında hizmet verecek olan minibüsler, Anadolu Caddesi üzerinden, Çiğli, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Şirinyer arasında çalışacak.

Karşıyaka-Şirinyer hattında çalışacak olan araçlar ise yine Anadolu Caddesi üzerinden, Alaybey, Karşıyaka, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar ve Şirinyer arasında hizmet verecek. Alaybey-Kemer hattında çalışacak minibüsler de Altınyol üzerinden Alaybey, Karşıyaka, Naldöken, Turan, Bayraklı ve Kemer arasında yolcu taşıyacak.

ÜCRET 3 TL

UKOME kararıyla yalnızca grev süresince çalışacak minibüsler, 5'er dakika arayla sefer yapacak. 06.00 ile 00.00 saatleri arasında çalışacak minibüslerin, biniş ücreti de 3 TL olarak belirlendi.



