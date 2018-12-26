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İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN kullanamayan ve kapıdan dönmek zorunda kalan İzmirliler tepkili: "Millet uzaya çıkıyor, biz İZBAN kullanamıyoruz."

İHA | 26.12.2018 - 08:48..
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İZBAN'da grev 17. gününde

Demiryol-İş Sendikası ile İZBAN arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde, İZBAN’ın yüzde 22’lik zam teklifinde bulunması ve bunun kabul görmemesi üzerine 10 Aralık’ta greve çıkan İZBAN işçileri, grevin 17. gününe girdi.

İZBAN'da grev 17. gününde

EK SEFERLER DURDU

Demiryol İzmir Şubesinin, İZBAN’da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, dün sendika üyesi olmayan 7 işçinin saat 24 dakikalık aralıklarla yaptığı seferleri durdurma kararı aldı.

Kararın ardından, kentin ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İZBAN'da grev 17. gününde


"MİLLET UZAYA ÇIKIYOR, BİZ İZBAN KULLANMAYI BİLMİYORUZ"

Dün İZBAN’da seferlerin tamamen durduğundan haberi olmayanlar, kapıdan dönmek zorunda kaldı. İZBAN, günlük 300 bin civarında yolcu taşıyordu.

Yaşananlara tepki gösteren İzmirli vatandaş "Uzay çağında olur mu böyle bir şey. Millet uzaya çıkıyor biz daha İZBAN kullanmayı bilmiyoruz." diye konuştu.

İzmirlilerin İZBAN grevine isyanı VİDEO

İŞVERENDEN YENİ TEKLİF: YÜZDE 22'LİK ZAM TEKLİFİ 26'YA ÇEKİLDİ

İZBAN’da başlayan grev 17’inci gününe girerken, işverenden yeni bir teklif geldi. İşçilerin örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri ile dün akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen İZBAN yönetimi, son teklifini sundu.

Daha önce ücretler için verilen yüzde 22’lik zam teklifi, yüzde 26 bandına çekildi.

İZBAN'da grev 17. gününde

GÖRÜŞMELER SABAHA KADAR DEVAM ETTİ

Dün akşam saat 21.30’da başlayan görüşmelerin, sabaha kadar devam ettiği öğrenildi. Sendikanın, verilen zam oranı karşısında nihai kararını henüz vermediği belirtildi.

Demiryol-İş Sendikası’nın, grevdeki işçiler ile konuyu değerlendirerek, gün içerisinde olumlu veya olumuz bir yanıt vermesi bekleniyor.

İZBAN'da grev 17. gününde

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