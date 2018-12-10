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İZBAN'da grev başladı

Sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle İZBAN personelleri bugünden itibaren greve çıktı.

AA | 10.12.2018 - 07:45..
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İZBAN'da grev başladı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı grevde çalışanlar, İZBAN'ın Halkapınar ve Alsancak duraklarına da aynı pankartlardan astı.

İZBAN'da grev başladı

Çalışanlar daha sonra pankartın önünde fotoğraf çektirdi.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam talebinde bulunmuş ancak talep kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.

İZBAN'da grev başladı

İZBAN YÖNETİMİ: İZMİR HALKINI MAĞDUR ETTİLER

İZBAN yönetimi ise, yarın başlamak üzere grev kararı alan Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesinin İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini ileri sürdü.

İZBAN'da grev başladı

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