İzlanda en popüler ziyaret yerini kapatıyor

İzlanda Çevre Ajansı'nın aktardığına göre, Fjadrargljufur Kanyonu, haziran ayından itibaren yani ülkenin turizm sezonunun zirve noktasındayken kapalı olacak.

Giderek artan turist sayısının çevre üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Ülke çapında pek çok doğal güzelliği olmasına karşın Fjadrargljufur'un bu kadar popüler hale gelmesinin ise bazı sebepleri var. Bunlardan biri de, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın 2015 yılında burada ‘I'll Show You' adlı şarkısında video çekmesi. 440 milyondan fazla izlenen video İzlanda'nın başka yerlerini gösterse de özellikle Fjadrargljufur'a ilgiyi artırmış.

AYNI ZAMANDA GÜVENLİK MESELESİ

Visit Iceland (İzlanda'yı Ziyaret Edin) adlı ulusal turizm kurumunun yöneticisi Inga Hlin Palsdottir, kanyonun kapatılma kararı için pop yıldızlarını ya da artan turizmi suçlamanın adil olmadığını söyledi.

Palsdottir, "Fjadrargljufur, bu kadar popüler olmamak için yaratılmış bir doğa harikası sadece. Bütün bir yıl boyunca insanları buraya davet edebilmemiz için daha iyi bir altyapı oluşturmaya ihtiyacımız var. Yine bütün yıl boyunca keşfedilecek patikaları oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu sadece doğa için değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi" dedi.

İLKBAHAR DOĞA İÇİN ZORLU

İzlanda'nın ekstrem hava koşullarına dikkat çeken Palsdottir, özellikle ilkbahar döneminin zorluk yarattığını söyledi. Palsdottir, "İlkbahar, doğa için zorlu olabilir, özellikle de karlar eridiğinde ve her şey çamura ve suya gömüldüğünde" diye konuştu.