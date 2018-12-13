Bu da İzlanda spası: Buzullar içinde Mavi Lagün deneyimi

Turkuaz mavi bir gölet, dumanı tüten volkanlar, Atlas Okyanusu kıyılarına sarkan devasa buzullar, yerin derinliklerinden püsküren kaynar sular… Ve tabii ki, buruşana kadar havuzun içerisinden çıkmayan insanlar... Eksi 40 derecede fokur fokur kaynayan sularda iliklerine kadar şifa bulup, açık hava kaplıca deneyiminin dibine vuracağın Rejkjavik Mavi Lagün'üne BA YI LA CAK SIN!

BUZULLAR ARASINDA KAPLICA KEYFİ

Blue Lagoon, İzlanda'nın en popüler mekanlarından biri: Fotoğrafa bakarsan ,nedenini anlamak zor değil! İzlandalıların zengin bir yüzme kültürü var. Kışın dondurucu soğuğu bile insanları mayolarından alıkoyamıyor. Bu durum tabii ki 'Mavi Lagün' olarak adlandırılan açık hava havuzlarıyla doğru orantılı. Ülkenin belli bölgelerine yayılan doğal kaynak suları, yerlinin de turistin de bir numaralı tatil rotası. Özellikle başkent Rejkjavik'e kısa bir sürüş mesafesinde olduğu için, insanların bu banyolara akın etmeye başlaması uzun sürmedi.

Mavi opak su, çevresindeki siyah lav alanıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Siyah, beyaz ve mavinin uyumu adeta Davinci'nin resmi gibi duruyor. Blue Lagoon'un mükemmel konumu, şifalı suları ve eşsiz volkan manzaraları birleştiğinde, İzlanda'ya gitmek için bir sebebin olduğunu anlayacaksın. Sadece sen değil, dünyanın dört bir yanından, oyuncusundan şarkıcısına ünlü isimlerin de favorisi. Kim bilir? Kaplıca da Niky Minaj'ı da görebilirsin.





SANILANIN AKSİNE DOĞAL BİR HAVUZ DEĞİL

Mavi lagünün otoparkına vardığında, mavi lagünün girişine birkaç yüz metre uzayan bir yürüyüş yolu var. Başkent Rejkjavik’den sadece 40 kilometre uzaklıkta olan havuz, aslında bir jeotermal göl.

Sanılanın aksine, lagün doğal bir oluşum değil; insan yapımı bir yapı. Aslında, elektrik santralinden gelen aşırı su, buhar ve sıcak su için sondaj oluyor. Su tamamen temiz ve hiçbir kimyasal madde içermez. Bu güzel rengin sebebi ise Silika denen kimyasal bir maddeden kaynaklanıyor.





SEDEF HASTALIĞINI TEDAVİ EDEN SULARI KEŞFETTİLER

Jeotermal santral üzerinde ilk çalışma 1971'de başladı. İçinde yıkanacak ilk kişi, Valur Margeirsson adında genç bir adamdı. Sedef hastalığı vardı ve cildi için her şeyi denemek istiyordu. Sonuç mükemmeldi. İlk halka açık yüzme tesisleri 1987 yılında açıldı ve ilk olarak cilt sorunlarını hedef aldı. İzlanda'nın buzullarını keşfedeni soracak olursan: Vikingler!

Yılın her ayı belli bir sıcaklığa ulaşan kaynak suyunun seyri 39-40 derecelerde stabil kalıyor. Yaz aylarında batmayan gece yarısı güneşinin; kışın Kuzey Işıkları'nın tadını çıkarmak için farklı iki deneyim sunuyor. Mavi Lagün'deki su, her 48 saatte bir kendini tamamen yeniliyor. Oluk oluk ısınan suyun bedenini saran huzurunu hissediyorsun. Sıcakla aran iyiyse, bu deneyimi yaşa. Sonra bana teşekkür edersin.

HAVUZDA MASAJ YAPTIRABİLİRSİN

Gördüğün bu havuz tamamen rahatlaman üzerine odaklı. Lagün içinde yüzerken masaj yaptırabilirsin. Tesislere yürüyüş yolları, küçük köprüler ve saunalar eklenmiş. Üstüne bir de restoran, VIP lüks banyo alanı ve yeni otel odaları da eklenince lagünün turizm merkezi olması kaçınılmaz oldu.

Etrafındaki tesislerde yemek yiyebileceğin gibi lagünün dibindeki şifalı beyaz çamurdan yapılmış cilt ürünlerinden ve şişelenmiş lagün suyundan da satın alabilirsin.

GİTMEDEN REZERVASYON YAPTIRMALISIN

Her şeyden önce, girişini Blue Lagoon'un web sitesi üzerinden yapman gerekecek. Evet, bu havuza girmek önceden rezervasyon istiyor. İçeriye girdikten sonra bilet niyetine kullanacağın bir bilezik, duş havlusu ve terlik verilecek. Üzerini değiştirebileceğin soyunma odaları mevcut. Daha sonra havuz bölgesine gelip kendini şifalara sulara atabilirsin.

ŞIMARTILACAKSIN

Sen keyif yaparken bir yandan havuzun içinde bile sana hizmet eden insanlar göreceksin. Bu hanımefendiler ne içmek istediğini merak ediyor.

TÜRKİYE'NİN İZLANDA'SI: KATO DAĞI

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kato Dağı'nda bir İzlanda manzarası çıkıyor karşımıza. İzlanda'nın soğuğunu aratmayan bölge halkının da bir Mavi Lagün'ü var: Zümrüt Kaplıcası. Kato Dağı'nın eteklerine serilen şifaları suların rengi de İzlanda'yı aratmıyor. Kato Dağı, büyük oranda terörden arındırılmasından sonra oluşan huzur ortamının ardından şifa arayanların mekanı oldu.

Kaplıca alanına yüzlerce araçla akın eden vatandaşlardan bazıları da çadır kurarak günlerce kaplıcaların keyfini çıkarırken, kimi vatandaşlar da ailece kaplıcalara şifa aramaya geliyor.







