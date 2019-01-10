İzlanda’dan geçen Türk korsanları

Zaman zaman, huzur dolu ufak bir ada olan İzlanda’da yaşama hayalleri kurduğumuz olur. Onları sarışın ve mavi gözlü insanlarıyla ve yemekleriyle biliriz. Biz seviyoruz sevmesine ancak acaba onlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Birazdan anlatacağım yaklaşık 400 yıl önce gerçekleşen ve kaynaklarımızda “İzlanda Seferi” olarak geçen olay hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, pek de iyi şeyler düşünmediklerini tahmin edebilirsiniz.

İZLANDA BİZİ SEVMEZ

Harekatı, 1627 yılında Osmanlı egemenliği altında yaşayan Cezayirli korsanlar ve Türk korsanları beraber, Atlas Okyanusu üzerinde gerçekleştiriyor. Sefer, Hollanda kökenli olan Küçük Murat Reis tarafından komuta edilen, bugüne kadar izlerini taşımayı başarmış hatta hiç unutulmamış bir seferdi. Okuyunca anlayacaksınız, bizden neden nefret ettiklerini.

OSMANLI SANCAĞI ÇEKEN KORSANLAR

1500’lü yıllardan itibaren Kuzey Afrikalı denizci kabilelerden oluşan korsan donanmaları, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri yağmalayarak, servetlerine el koyuyorlardı. Bu korsanlar, kendilerine güvence sağlamak için gemilerine Osmanlı sancağı çekerek kendilerine güvence sağlarken, Osmanlı Devleti de karşılığında yüklü miktarda vergiler alıyordu. Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesiyle, Kuzey Afrikalı korsanlar için yağmalanacak yer kalmamaya başlamıştı. Hal böyle olunca da Cebelitarık’ı geçip Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan Avrupa ülkelerine göz diktiler.

MÜSLÜMAN OLAN HOLLANDALI KORSAN

Hollanda sahillerine saldırdıkları sırada Jan Janszoon isimli bir Hollandalı korsan, Türk donanmasından o kadar etkileniyor ki onlara katılmak istediğini söylüyor. Bu kişi, daha önce Hollanda–İspanya Savaşı'nda harikalar yaratsa da Hollanda savaşı kaybedince, denizleri terk edip karada yaşamaya karar veren ünlü bir denizciydi.

Jan Janszoon devşirilerek Müslüman oluyor ve adını Genç Murat Reis olarak değiştirip, Osmanlı donanmasına katılıyor. Artık onun da kendini ait hissettiği güçlü bir donanması olmuştu. Ancak ilk yıllarda Viking torunu İskandinav ülkelerini yağmalamaya çalışırken, güçlü bir direnişle karşılaşmıştı. Hem Genç Murat Reis hem de tayfası Norveç, Danimarka gibi ülkelerden istediğini alamayınca huzursuzlanmaya başlarken, İskandinavya’da savaşçı kimliği olmayan küçük bir ada keşfediyorlar; bu ülke tahmin ettiğiniz gibi İzlanda oluyor.

MURAT REİS GÖZÜNE İZLANDA'YI KESTİRDİ

Genç Murat Reis’in yıllardır beklediği fırsat sonunda gelmişti. Bugüne kadar kimseyle huzursuzluk yaşamayan ve kendini savunma konusunda hiçbir tecrübesi bulunmayan İzlanda, bu bakımdan diğer İskandinav ülkelerinden çok farklıydı.

OSMANLI DONANMASI İZLANDA'YI YAĞMALIYOR

Neredeyse tamamı Araplar ve Afrikalılardan oluşan Murat Reis önderliğindeki Osmanlı donanması, 1627 yılında İzlanda’yı istila ederek servetlerine el koyuyorlar. Aynı zamanda genç erkek ve kadınlar esir alınıyor. Kısa süre sonra bir sefer daha düzenleniyor. Bu kez halkın neredeyse tüm değerli eşyaları ele geçiriliyor, çok sayıda insan esir alınıyor.

BİZE "İNSAN ÇALAN TÜRK" LAKABINI TAKIYORLAR

İzlandalır o gün bizden nefret ediyor ve "insan çalan Türk" anlamına gelen Tyrkjaránið lakabını takıyorlar bize. Olay öyle derin bir etki yaratmıştı ki acı ve nefretle dolan İzlanda halkı, Türkler’i öldürmenin serbest olduğu bir yasa çıkarıyorlar. Bu yasa 1970’lerde kaldırılıyor. Tarihte bu yasaya uyup, öldürülmüş bir Türk var mı bilmiyorum ama bir intikam yöntemi olarak oldukça sabırlı bir yol. Sen bu kadar yıl bekleyeceksin de adaya Türk gelince öldüreceksin... Ya da günümüzden bir örnek verecek olursak; İzlanda’nın Türkiye’de elçiliği yok, fahri konsolosluğu var nedeni de hala bu olayı unutmamış olmaları.