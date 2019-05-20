İzlandalı Eurovision grubuna ceza ihtimali

İsrail’de düzenlenen 2019 Eurovision şarkı yarışmasında, Filistin bayrağı açan İzlandalı Hatari grubunun ceza alabileceği belirtildi.

Hatari oylama sırasında İzlanda’nın oyları açıklanırken Filistinbayrağı sallamış kameralar bir anda sunuculara dönmüştü. Grup üyelerinden Stefan Agustsson daha sonra güvenlik görevlilerinin ellerinden bayrakları aldığı görüntüleri Twitter hesabından paylaşmıştı.

EUROVİSİON CEZA VEREBİLİR

Eurovision organizatörleri, 'bu eylemin sonuçlarının yarışmanın yönetim kurulunda tartışılacağını' söyledi. Organizatörlerin yaptığı açıklamada “Eurovision Şarkı Yarışması, politik olmayan bir etkinliktir ve bu eylem yarışmanın kurallarının açık ihlalidir” dendi.

Bütün grupların yarışmadan çekilmesini savunan İsrail'e Akademik ve Kültürel Boykot İçin Filistin Kampanyası (PACBI), eylemi çok da manalı bulmadı. PACBI açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Filistin sivil toplumu, sunduğumuz eylem hattını reddeden uluslararası grupların bu türden zevahiri kurtarma eylemlerini şiddetle reddediyor.”

Şarkı yarışmasının 'politik olmadığı' öne sürülse de bu yıl İsrail’de yapılan yarışma Filistin taraftarı aktivistlerin boykot çağrılarıyla tartışmaların odağına oturmuştu.