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İzlanda'nın geç bildirim bahanesi yalan çıktı

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın A Milli Futbol Takımı'na havalimanından hızlı geçiş hakkı tanınması için geç başvuru yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını Türk kaynakları duyurdu.

AA | 11.06.2019 - 00:41..
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A Milli Takım'ın İzlanda'da gördüğü skandal muamelenin yankıları halen devam ederken Reykjavik yönetiminin ortaya sürdüğü "Geç bildirim" bahanesinin de yalan olduğu ortaya çıktı.

Türk diplomatik kaynakları İzlanda Dışişleri Bakanlığı ile yapılan hızlı geçiş hakkı başvurusunun 16 Mayıs tarihinde yapıldığını duyurdu.

BAŞVURU GÜNLER ÖNCE YAPILMIŞ

İzlanda Dışişleri ayrıca, hızlı geçiş talebinin takımın Keflavik'e varışından yalnızca saatler önce gönderildiği için işleme konulamadığını öne sürdü. İzlanda makamlarının iddiasıyla ilgili AA’ya bilgi veren Türk diplomatik kaynakları ise açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynaklar, Türkiye’nin kafilenin havalimanında bekletilmeden hızlı geçiş hakkı verilmesi için ilk talebi diplomatik yollarla 16 Mayıs'ta yaptığını, hızlı geçişe ilişkin yazışmanın 6 Haziran'da yinelenerek İzlanda makamlarının dikkatine bir kez daha sunulduğuna dikkati çekti.

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