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İzledikleri televizyon bomba gibi patladı

Bursa'da zledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.

DHA | 19.07.2019 - 08:09..
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İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı.

İzledikleri televizyon bomba gibi patladı

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İzledikleri televizyon bomba gibi patladı

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, AİLENİN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İzledikleri televizyon bomba gibi patladı

İzledikleri televizyon bomba gibi patladı

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