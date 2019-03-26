İzlenmeyen film için bilet fiyatları 1 liradan satıldı

Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in başrollerini paylaştığı, Dünyanın önemli casuslarından olan İlyas Bazna'nın hayatını anlatan Çiçero, beklenen ilgiyi görmedi. 8'inci haftada sadece 6 salonda 441 bir izleyiciyi salona çeken film, gişede çakıldı.

1 HAFTADA ARTAN İZLEYİCİ

Filmin izleyici sayısı bir haftada 84 bine çıktı. Filme olan ilgiyi arttırmak için biletlerin bir liradan satışa sunulduğu ortaya çıktı.

Bunun için sinema salonlarıyla temasa geçen filmin yapımcısı böyle bir kararın alınmasını istedi.

Film, 9’uncu haftada 14 salonda gösterime girerek toplamda 84 bin 476 kişi tarafından izlendi.