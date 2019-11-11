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İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

Dün akşam Habertürk TV'de Fatih Altay'lının sunduğu Teke Tek özel programında, bir izleyicisinin yorumunu okuyan Altaylı, yoruma adeta ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 07:18..
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İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

Dün akşam Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Özel programında, Fatih Altaylı'nın bir gözü de izleyicilerden gelen yorumlardaydı.

"NEREDE SİZDE O ÇAP"

İzleyicilerden biri, "Karşıt görüşten bir tarihçi çağırıp bunları konuşsanıza. Nerede sizde o çap. 1923'te ağaç kavuğundan çıkanlar Osmanlı'yı kötülemekten başka bir şey bilmezsiniz." yorumunu yaptı.

"SİZİN GİBİ CEHALETLE SEVMİYORUZ"

Size bey bile demek istemiyorum diyerek yorumu okuyan Altaylı, "Siz Osmanlı'yı filan bilmiyorsunuz beyefendi, daha doğrusu siz hiçbir şey bilmiyorsunuz da cehaletinizden lafı da anlamıyorsunuz. Türkçe bile bilmiyorsunuz. Osmanlı'ya kötü diyen bir kişi yok.  Biz sizden daha çok seviyoruz. Çünkü biz Osmanlıyı bilerek seviyoruz sizin gibi cehaletle sevmiyoruz." diyerek cevap verdi.

"SİZİN GİBİ AHMAKLAR"

Altaylı, "Osmanlı ile ilgili ağzımdan tek bir kötü kelime çıkmadı. Hata yapmış padişahlar vardır, yapmamışlar vardır, o vardır bu vardır. Sizin gibi ahmaklar Osmanlı'da başa geçtiği için belki de Osmanlı çöktü bu cehaletle." dedi.

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