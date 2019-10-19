taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollardan başka ülkelere gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 173 kaçak göçmen yakalandı.

DHA | 19.10.2019 - 09:43..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü saat 02.35'te gelen ihbarla İzmir'in Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında bir grup göçmenin lastik botla yasa dışı geçiş yaptığı bilgisine ulaştı.

Bölgeye hareket eden sahil güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta, 58'i Afganistan ve 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 64 kaçak göçmen yakalandı. Çeşme'nin Karaada açıklarında ise devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı, lastik botta göçmenlerin olduğunu belirledi. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekibi, 21' Afganistan, 17'si Suriye ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere 41 göçmeni yakaladı.

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Aynı gün saat 09.12'de ise Seferihisar'ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu ihbarı üzerine sahil güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından durdurulan botta Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen daha yakalandı. Dikili'nin Madra çayı açıklarında fiber tekne içerisinde de yurt dışına çıkmaya çalışan 23'ü Suriye, 1'i Filistin, 1'i Cezayir ve 1'i Kuveyt uyruklu olmak üzere 26 göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Üç ilçede yakalanan 173 göçmenden 71'inin çocuk, 41'inin kadın olduğu açıklandı. Sahil güvenlik botuyla kıyıya getirilen kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

Rusya, S-400'leri tatbikatta kullandı

30
Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

Alman vekil: Biz de Türkleri geri göndeririz

184
Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

Kemal Kılıçdaroğlu otostop çeken gençleri kampüse bıraktı

197
Katalanlar caddeleri ateşe verdi

Katalanlar caddeleri ateşe verdi

63
MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

MSB, Tel Abyad ve Resulayn'dan görüntüler paylaştı

33
Robert Pattinson: Batman kahraman değil

Robert Pattinson: Batman kahraman değil

14
Sivas'ta otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir