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İzmir-Aydın otobanında tırın savrulma anı

Kontrolden çıkan tırın kasası savruldu. Tırın tekerinin ve malzemeleri ise otobana saçıldı.

İHA | 04.05.2019 - 09:29..
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İzmir’den Bodrum’a gelen Eyüp Özay, yanından geçen tırın direksiyon hakimiyetini kaybettiğini gördü. Cep telefonuna sarılan Özay, tırın bir anda savrulduğu anı saniye saniye cep telefonuyla kaydetti.

İzmir-Aydın otobanında tırın savrulma anı

MALZEMELER YOLA SAVRULDU

Facianın eşiğinden dönülen kazada, tır kasasının bir anda savrulduğu ve içerisinde bulunan elektronik malzemelerinin İzmir, Aydın otobanına savrulduğu görülüyor.

Son anda bir hamle ile tırın devrilmesini engelleyen tır şoförü, aracı güçlükle durdurdu. O anda tırın sağından ve solundan araç geçmemesi ise olası bir faciayı engellemiş oldu.

Kontrolden çıkan tır otobanda dehşet saçtı VİDEO

"ARKA KASASININ SAVRULDUĞUNU GÖRDÜM"

Yaşanan korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Eyüp Özay ise, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aydın otobanından Bodrum istikametine doğru ilerliyordum. Torbalı mevki'ine geldiğimde bir anda önümde seyreden tırın arka kasasının savrulduğunu gördüm. O anda bende aracımla yavaşladım. Tırın kasasında bulunan elektronik malzemelerin ve lastiğin yola savrulduğunu gördüm. Neyse ki tırın şoförü aracı kontrol altında tuttu ve büyük bir kazanın eşiğinden döndük.” ifadelerini kullandı.

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