İzmir bayramda da bildiğiniz gibi: Çöp yığınları görenlere 'pes' dedirtti

İzmir, uzun zamandır kronikleşen çöp yönetimi ve altyapı sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Özellikle merkez ilçelerde sıkça görülen çöp yığınları, kötü koku, sinek ve haşere artışıyla halk sağlığını tehdit ediyor.

Kentte altyapı sorunları ise özellikle yoğun yağışlarda su baskını ve sel şeklinde kendini gösteriyor.

Eski ve yetersiz yağmur suyu hatları, tıkanan ızgaralar ve bazı bölgelerdeki plansız kentleşme, kısa süreli sağanaklarda bile sokakların dereye dönmesine, ev ve iş yerlerinin su basmasına yol açıyor.

Bu durum, çöp birikintileriyle birleşince 'çöp suyu' baskınları gibi hijyenik riskleri artırıyor.

ÇÖP DAĞLARI ZOR ANLAR YAŞATTI

Son olarak Buca ilçesine bağlı Gediz ve Seyhan mahallelerinde konteynerlerden taşarak kaldırımlara ve sokak aralarına yayılan çöp yığınları görenlere pes dedirtti.

Özellikle Aydın Hatboyu Caddesi üzerindeki kaldırımlarda biriken atıklar ile Gediz Mahallesi'ndeki bir çocuk parkının hemen bitişiğindeki çöp dağları mahalleliye zor anlar yaşattı.

MAHALLELİ BELEDİYEYE İSYAN ETTİ

Bayram günü çöp atmak için bölgeye giden vatandaşlar, yayılan ağır koku nedeniyle alanda durmakta güçlük çekti.

Bayram sabahında sineklere ve pis kokuya maruz kalan çevre halkı, temizlik çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ederek, Buca Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"BAYRAMA ÇÖP KOKUSUYLA GİRDİK"

Gediz Mahallesi sakinlerinden Ali Haydar Erpaşa, bölgede temizlik sorununun sürekli yaşandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bayrama çöple, çöp kokusuyla girdik. Her gün böyle burası. Kokudan dolayı arkadaki parkta oyun oynayan çocuklar da rahatsız oluyorlar. Hem koku hem de sağlık açısından çok rahatsızız. Çöpün yanı sıra hayvan ölüsü gibi kokuyor. 'Bugün bayram, bari bugün temizleseler' diyoruz ama maalesef temizlenmiyor."

"KOKUYA TAHAMMÜL EDEMEDİM, KALKIP GİTTİM"

Yayılan kötü koku nedeniyle dinlenmek için oturduğu çocuk parkından kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldığını belirten Ayaz Kılıç ise, şu sözleri kullandı:

"Doğma büyüme bu mahalledeyim. Burada her zaman çöp sorunu olduğunu biliyorum. İnsanlar gelip çöplerini atıyor, belediye de temizlemiyor. Şu anda bölgede çok kötü bir koku var.

Arkamızda park var; çocuklar da, çevre sakinleri de rahatsız oluyor. Belediyenin buraya gelip bu çöpleri alması gerekiyor ama her gün bu sorun yaşanıyor. Burası her gün çöp kokuyor. Az önce parkta oturuyordum ama kokuya tahammül edemedim, kalkıp gittim."